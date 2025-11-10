Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказал свое мнение о жизни в Соединенных Штатах. По его словам, эта страна является неприятной для проживания. Соответствующее заявление он сделал в своем новостном обзоре, который доступен в социальной сети.

Лебедев прокомментировал информацию зарубежного издания о том, что США покинули десятку лучших государств по уровню жизни. Блогер положительно оценил сам факт появления таких сведений в информационном пространстве.

«Нужно показывать правду. Америка — совершенно не такая приятная для жизни страна, как это может показаться, когда листаешь картинки или смотришь голливудские фильмы», — заявил Лебедев.

Этим высказыванием дизайнер поддержал точку зрения, что реальная жизнь в Соединенных Штатах сильно отличается от того образа, который часто создается в массовой культуре и средствах информации.