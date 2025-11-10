Стало известно, верят ли в России в победу добра. Исследование Rambler&Co

В преддверии премьеры второго сезона комедийного фэнтези «Волшебный участок» медиахолдинг Rambler&Co и Okko и провели опрос более 270 тысяч пользователей и узнали, верят ли россияне в чудеса. При этом 78% участников согласны, что добро побеждает зло, несмотря на все жизненные трудности.

© Постер "Волшебный участок"

44% респондентов уверены, что чудеса случаются. 20% признаются, что иногда сталкиваются с ними, но пытаются найти рациональные объяснения. При этом почти треть участников (29%) считают, что чудес не бывает, а 7% затруднились с ответом.

Для трети россиян магия тесно связана с зимним временем года – именно его выбрали 34% участников. Ещё 13% ассоциируют чудеса с весной, 7% – с осенью, а всего 4% – с летом. 42% уверены: волшебство не зависит от времени года, оно может случиться когда угодно.

На вопрос о том, кто чаще всего творит чудеса в реальной жизни, 61% россиян ответили – родители и близкие. 31% выделили врачей и учителей, а 8% считают, что чудеса совершают друзья и волонтёры.

Наибольшую симпатию в сказках у россиян вызывают простые люди, попавшие в мир волшебства – за этот вариант проголосовали 47% респондентов. Ещё 45% выбрали героев, борющихся со злом, 5% симпатизируют злодеям с собственной логикой, а 3% – трикстерам, обманывающим ради добра.

Самая желанная сверхсила у россиян – управление временем (37%). 20% хотели бы читать мысли, 18% – обладать силой внушения, 16% – телепортироваться, а 9% – становиться невидимыми.

45% участников опроса убеждены, что иногда добро должно быть с кулаками, 20% уверены, что победить зло можно только добром, а 35% полагают, что в жизни всё не так просто, как в сказках.

61% россиян назвали сказки частью национального культурного кода, который важно сохранять. 32% считают, что они прежде всего учат морали. 5% отметили, что сказки устарели, а 2% воспринимают их просто как развлечение.

Большинство россиян верят, что добро возвращается: 33% – «всегда», 29% – «иногда, но не сразу», 24% – только если не ждать благодарности. И лишь 14% убеждены, что «жизнь – не сказка».

Опрос проводился с 23 октября по 5 ноября 2025 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co.

Во втором сезоне зрители вновь встретятся с полюбившимися героями – Лёхой Поповым (Николай Наумов), Гномом (Илья Соболев), начальником Михалычем (Андрей Добровольский), Красновой (Мария Смольникова) и Леной (Дарья Мельникова). На этот раз команда отдела по борьбе со сказочными преступлениями отправляется из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы разгадать череду мистических происшествий и остановить новую силу, угрожающую миру. К ним присоединятся новые персонажи – говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков), Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Русалка (Валентина Мазунина) и другие.