Ростовская область — форпост производственного развития и технологических производств на юге России

Ростовская область уверенно укрепляет позиции в качестве одного из главных промышленных и технологических центров юга России. Промышленное производство остается ведущим сектором региональной экономики: по итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства составил 102,3% к аналогичному периоду прошлого года, что подтверждает устойчивую динамику роста.

В регионе динамично развиваются отрасли стратегического значения — металлургия, машиностроение, химия, нефтехимия и текстильная промышленность. Донские предприятия удерживают лидирующие позиции в России по выпуску зерноуборочных комбайнов (более 70%), электровозов магистральных (более 50%), оборудования для ядерных реакторов (около 48%) и труб для нефтегазовой отрасли (более 45%).

Важное значение для технологического развития имеет особая экономическая зона «Ростовская», где уже работают 11 резидентов с общим объемом инвестиций свыше 6 миллиардов рублей. Здесь создаются новые рабочие места, развиваются экспортные направления и внедряются отечественные технологии.

Среди крупнейших промышленных событий года — запуск производства полиамидных нитей на «БТК Текстиль», открытие нового завода «Эмпилс-цинк» по выпуску цинковых белил с инвестициями свыше 1,5 миллиарда рублей, а также начало выпуска современной снегоуборочной техники на «Сальсксельмаше». Кроме того, Новочеркасский завод завершил испытания нового электровоза «ЭМКА2», полностью собранного из российских комплектующих.

На этом фоне многие ростовские предприятия продолжают модернизацию. Например, «Атоммаш» отгрузил корпус реактора для турецкой АЭС «Аккую», а ТАНТК им. Бериева приступил к программе ремоторизации самолетов Бе-200 на отечественные двигатели ПД-8. Активно развиваются предприятия «Ростсельмаш», «Роствертол», «БТК Групп» и «Атлантис-Пак» — все они определяют промышленный облик региона.

Значимую роль в поддержке бизнеса играет Региональный фонд развития промышленности, капитализация которого превысила 1,9 миллиардов рублей. Только в 2025 году Фонд выдал предприятиям 12 займов на сумму более 850 миллиардов рублей, что позволило ускорить обновление производственных мощностей.

На Совете по инвестициям области утверждены три приоритетных проекта — строительство завода полиэтиленовых труб, комплекса по глубокой переработке кукурузы и роботизированного складского центра, которые обеспечат свыше 1000 новых рабочих мест. Всего в Ростовской области реализуется более 650 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 1 триллиона рублей. Кроме того, на ПМЭФ-2025 было подписано 20 соглашений на сумму 209 миллиардов рублей, а на «Иннопроме-2025» еще 23 соглашения на 92 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе еще 3 тысячи рабочих мест.

Как подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, стратегическая цель региона — достичь технологического лидерства в стране.

«Тема технологического лидерства — это одна из наиболее важных, которыми мы будем заниматься. У Ростовской области серьезный потенциал для его достижения. Она тесно связана с импортозамещением, которому мы уделяем много внимания, отдаем много ресурсов. Для себя я так определяю, импортозамещение — это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах, в текущем режиме и в среднесрочной перспективе. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где мы можем понимать наши ключевые факторы успеха, сильные стороны, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции, которые могут обеспечить наше лидерство в тех сферах, которые будут определять облик экономики», — заявил он.

Сегодня Ростовская область формирует новую модель региональной экономики — диверсифицированную, устойчивую и технологичную. Ставка в ней делается на инновации, импортозамещение и локализацию производства, благодаря чему регион становится настоящим форпостом промышленного и технологического развития России на юге страны.