В Москве обсудили реализацию проекта «Патриотика. 809»

Реализацию указа Президента № 809 обсудили на форуме «Сообщество» в Москве.

© Пресс-служба форума «Сообщество» ОП РФ

В рамках итогового форума «Сообщество» 31 октября в национальном центре «Россия» состоялось обсуждение проекта «Патриотика. 809», нацеленного на выработку новых, живых форматов коммуникации с молодым поколением. Участники встречи подчеркивают, что работа с молодежью — один из ключевых факторов успешной реализации указа Президента № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В дискуссии приняли участие акторы из различных профессиональных областей, вовлеченные в реализацию указа.

Модераторами мероприятия выступили Герой Труда Российской Федерации председатель Комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер и президент Союза экстремальных видов спорта, член комиссии ОП РФ Иван Шмонин.

В своем приветственном слове Ирина Винер подчеркнула, что физическая культура и спорт важны для человека с самого раннего детства.

«Мы должны очень внимательно относиться к нашим детям, к нашей молодежи, которая вскоре станет тем щитом России, который будет ее защищать и развивать наши духовные ценности. На наших концертах для детей, взрослых, для участников СВО, мы показываем, как важно быть духовно стойким, для того чтобы достичь вершин, которые покоряет наша страна и в спорте, и в жизни, в бою». Ирина Винер также подчеркнула важность работы наставников, которые личным примером показывают молодому поколению правильные направления развития.

Иван Шмонин в свою очередь заявил о необходимости консолидации усилий при реализации патриотических проектов и инициатив, способствующих развитию и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, которые лежат в основе указа № 809.

О ценности патриотического воспитания говорил советник Президента России — председатель СПЧ, член Общественной палаты I–IV составов, Секретарь ОП РФ VI состава Валерий Фадеев.

«Молодежь должна знать географию и историю России, ее ресурсы и возможности. Русская литература — стержень того, что мы называем ценностями. Россия — литературоцентричная страна, ее ценностное ядро в литературе. Эти три предмета —география, история и литература — формируют культурный и патриотический код молодого человека», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко рассказал о деятельности Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России», председателем которой он является.

О разногласиях российского спорта с Международным олимпийским комитетом говорил Роман Терюшков, член Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

«Указ № 809 говорит нам о ценностях патриотизма, служении обществу, приоритете духовного над материальным, сохранении исторической памяти. Это перекликается с законом о физической культуре и спорте, который гласит о социообразовательной функции спорта», — добавил Терюшков.

Председатель Хабаровской городской думы, член ОП РФ VI–VII состава Андрей Белоглазов рассказал о реализации 809-го указа в регионе. Он, в частности, рассказал о спортивных и социальных проектах, в которых молодежь принимала непосредственное участие.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский напомнил о существовании о новой реальности, в которой Россия подверглась атаке оружием под названием «культурная отмена» и для обезвреживания которой, по его мнению, необходима новая культурно-образовательная политика.

О необходимости разработки суверенного искусственного интеллекта, который будет ориентирован на традиционные ценности, сказала Виктория Аршинова, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по поддержанию и развитию норм здорового образа жизни у российских граждан. В своем выступлении она также предложила ряд действий по реализации указа: добавить в федеральные государственные образовательные стандарты таких профессий, как врач, педагог или тренер, дисциплину формирования российских традиционных нравственных ценностей, возложить ценностную ответственность на авторов, принять положение об экспертизе на соответствие духовно-нравственным ценностям и подготовить образовательную программу по ценностной экспертизе.

О том, что Донбасс стал точкой сборки новой российской культуры, рассказал Александр Кофман, председатель Общественной палаты ДНР.

«Многие российские культурные деятели начали приезжать в Донбасс с 2022 года, а еще большее количество приезжало с 2014 года. Фестиваль “Звезды над Донбассом” объединил свыше тысячи российских культурных деятелей, которые создали свои общие культурные проекты, направленные на развитие российской идеологемы», — сказал он.

Напомним, в 2025 году Общественная палата России отмечает свое 20-летие. Итоговый форум «Сообщество» — ключевое событие юбилейного года. Форум пройдет в преддверии Дня народного единства в национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18). Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

