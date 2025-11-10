Адреналин и алгоритмы: как технологии меняют культуру фестивалей и контента

Топ-менеджеры компании «Афиша» и медиахолдинга Rambler&Co обсудили, как цифровая эпоха трансформирует события, эмоции и выбор пользователей.

© Пресс-служба Rambler&Co

6 и 7 ноября 2025 года на территории кинозавода «Москино» прошёл второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра», который объединил лидеров креативных индустрий.

В дискуссии «Рейв без бедлама: анатомия успешного фестиваля» принял участие event-директор «Афиши» и генеральный продюсер Пикника Афиши Яков Трахман. Со спикерами он обсудил, как сторителлинг и digital-инструменты создают атмосферу сопричастности, почему масштаб не разрушает камерность, а технологии и грамотная организация превращают поток людей в единую волну драйва.

Яков Трахман, event-директор «Афиши» и генеральный продюсер Пикника Афиши:

«Самая важная составляющая идеального фестиваля – ощущение гостя. На всех мероприятиях разная аудитория, и главное, чтобы она чувствовала себя комфортно. Организаторы хотят поделиться теми эмоциями и ощущениями, которые закладывают в фестиваль и над которыми долго работают».

В сессии также выступили CEO Freedom Events, член наблюдательного совета «Тикетон» и предприниматель Виктория Торгунакова, руководитель направления по развитию делового туризма комитета по туризму Москвы Попова Анастасия, продюсер фестиваля INTERVALS, CEO и сооснователь студии медиаарта и интерактивных инсталляций dreamlaser Андрей Тубольцев и основатель, генеральный директор фестиваля Signal Сергей Фадеев.

На сессии «Выбор без выбора: будущее персонализированных подборок» выступила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова. Спикеры обратили внимание на другое поле битвы за внимание – цифровой контент. Они обсудили, как бренды используют гиперперсонализацию, не нарушая доверие аудитории, и как этика, прозрачность и осознанность становятся ключевыми элементами онлайн-опыта.

© Пресс-служба Rambler&Co

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Мы наблюдаем фундаментальное изменение в запросе аудитории: персонализация перестала быть опцией и стала ожидаемым стандартом качества. Однако в медийном сегменте существует парадокс: пользователь хочет персонального подхода, но при этом не готов регистрироваться ради удобной персональной ленты. Это надолго закрепляет отрасль в "холодной зоне", где приходится опираться на минимальные знания о читателе и показатели кликабельности, создавая, по сути, ленты низкого качества. Такая система создает порочный круг: качество многих продуктов деградирует через хорошо читаемый кликбейт, не приносящий пользы. “Рамблер” пропагандирует другой, инновационный подход. С одной стороны, мы драйвим сервисность и расширяем зону логина полезными более сервисными продуктами, с другой – не пытаемся делать традиционную персонализацию, а с помощью ИИ готовимся перейти на новый уровень гиперперсонализации, где каждая статья становится точкой входа в индивидуальную вселенную, делая взаимодействие с контентом по-настоящему удобным. А пользователь через ИИ может по дополнительному вопросу получить ответ лично для него».

В сессии также выступили ведущий инженер нейронных сетей в X5 Tech Артем Ерохин, руководитель отдела продаж в канале цифровой торговли ООО ПепсиКо Холдингс Фаррух Машарипов и ведущий менеджер продукта VK Музыки, направление музыкальных рекомендаций Олег Лузин. Модератором дискуссии стал начальник отдела маркетинга и развития «Российской газеты» Ян Горовец.

Международный форум «Культура. Медиа. Цифра» ежегодно собирает более 160 спикеров из свыше 20 стран мира. На одной площадке встречаются лидеры в сфере медиа, технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий, чтобы показать, как на стыке сфер рождаются новые идеи, партнерства и продукты, способные отвечать на вызовы сегодняшнего дня.