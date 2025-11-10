Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды в Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отправления из международного аэропорта Кемерово в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург отложены у авиаперевозчиков S7 Airlines, Nordwind Airlines и Red Wings. При этом два вылетевших в авиагавань имени А. А. Леонова из Северной и Центральной столиц страны самолета отправились на запасные аэродромы Красноярска и Новосибирска.

На данный момент транспортные прокуратуры Кемеровской, Красноярской и Новосибирской областей следят за исполнением прав пассажиров и предоставлением им комплекса услуг, необходимых в случае задержек перелетов.

Ранее тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов авиакомпании. Сразу два лайнера Red Wings для дальних перелетов вышли из строя.