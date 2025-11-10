Вулкан на Камчатке готовится к сильному извержению

На Камчатке вулкан Безымянный переведен в "оранжевый" код авиаопасности в связи с ростом активности и, как проинформировали в Камчатской группе реагирования на вулканизвержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, готовится к извержению.

«Эффузивная активность вулкана постепенно нарастает, - предупредили ученые. -Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению».

Активность, по данным вулканологов, сопровождается мощными газопаровыми выбросами, а также сходами горячих лавин. Спутниковые наблюдения KVERT зафиксировали над Безымянным крупную тепловую аномалию. Специалисты не исключают в любой момент пепловые взрывы высотой до 10-15 км, что представляет опасность для низколетящих самолетов.

Безымянный находится примерно в 40 км от посёлка Ключи и примерно в 350 км от Петропавловска-Камчатского. Последнее мощное извержение вулкана произошло 25 июля 2024 года, тогда пепел поднялся на высоту до 12 км.

В данное время пепловые облака не регистрируются.