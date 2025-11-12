Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

В аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа сняли ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в публикации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время действия ограничений на запасной аэродром "ушли": один самолет, который выполнял рейс во Владикавказ; один лайнер, выполнявший рейс в Грозный.

Представитель Росавиации отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. До этого представитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил о том, что аэропорт в Орске возобновил работу в штатном режиме после временного введения ограничений.

План "Ковер" — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.