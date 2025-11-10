В РФ призвали урегулировать цены на такси с детскими креслами

В России назрела необходимость законодательного урегулирования цен на такси с детскими креслами. Об этом заявил в беседе с RT Михаил Иванов, заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

© РИА Новости

Он подчеркнул, что завышенная стоимость детского тарифа создаёт неоправданное финансовое бремя для семей и требует вмешательства государства.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда поездка с ребёнком в такси может стоить семье на 50% дороже обычного тарифа, а в некоторых случаях разница достигает более тысячи рублей», — заявил Иванов.

Для многих родителей, не имеющих личного автомобиля, это становится серьёзным препятствием, пояснил собеседник RT.

Он отметил, что детей необходимо возить в поликлинику, в театр, на развивающие занятия и такая наценка «бьёт по семейному бюджету».

Иванов добавил, что обеспечение доступности перевозок для детей — это вопрос не только транспортной, но и социальной политики.

Важно ограничить размер надбавки за детское кресло, считает общественник.

«Наш подход заключается в том, чтобы создать условия для комфорта и мобильности семей с детьми. Мы обязаны убрать финансовые барьеры, которые мешают родителям обеспечивать своим детям полноценную жизнь, включая все необходимые поездки по городу», — объяснил свою позицию Иванов.

