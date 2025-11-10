Более 1 млн жителей ЛНР получили паспорта России с 2022 года

В 2022 года более 1 млн жителей ЛНР стали гражданами России, получив российские паспорта.

«Общее количество граждан республики, получивших с 2022 года паспорта Российской Федерации — это 1 061 952», — сообщил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.

При этом он отметил, что количество жителей республики, не вступивших в гражданство России, а также тех, кто в настоящее время проживает за пределами страны, не известно. Причина, по его словам, заключается в том, что численность населения республики на сегодняшний день не определена.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее заявила, что с 2014 года свыше 2 млн жителей ЛНР и ДНР покинули свои дома из-за угрозы жизни.