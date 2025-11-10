Студентов и школьников хотят обучать противостоять вербовке мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил ввести в школах и вузах страны курс «Личная безопасность», который будет направлен на формирование у молодёжи критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности в цифровую эпоху. Копия обращения на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

«В настоящее время украинские мошенники, находящиеся под кураторством вражеских ГУР и СБУ, а также иностранных советников и спецслужб, разработали и начали активно применять схемы вовлечения российских подростков в преступную деятельность. Технологии таких вербовок многократно отработаны, обкатаны и корректируются по ходу, в зависимости от внушаемости и критичности мышления потенциальной жертвы», — отметил он.

Как правило, подростка обрабатывает целая команда — звонки идут из «военкомата», различных правоохранительных и контролирующих «ведомств», с указанием званий, должностей, юридических тонкостей и подробностей, сканов удостоверений и других подложных документов, а также дипфейков, подчеркнул Соловьёв.

«Цель мошенников — убедить подростка, что он помогает правоохранительным органам своей страны, участвуя в некой специальной операции по поимке преступников. При этом подросток может быть завербован как исполнитель террористического акта или диверсии, покушения на жизнь военнослужащих и работников ВПК, перевозки взрывчатых веществ и оружия, а также как курьер — для передачи денежных средств от другой жертвы мошенников», — объяснил он.

В ответ на возникающие угрозы российские законодатели предложили ряд мер, предусматривающих в том числе снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за диверсию до 14 лет, напомнил эксперт.

«В складывающейся ситуации необходимо принятие комплекса мер, направленного на правовое и иное информирование российской молодёжи об имеющихся в национальном законодательстве запретах и ограничениях, ответственности», — предложил он.

А самое важное — о схемах и методах действия мошенников, а также о безопасности взаимодействия с цифровой средой в целом, добавил юрист.

«В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть возможность введения в российских учреждениях среднего и высшего образования, начиная с восьмого класса и заканчивая третьим курсом вузов, специального обязательного курса «Личная безопасность», направленного на формирование у подростков критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности как основы личной безопасности в цифровую эпоху», — написано в тексте обращения.

Такой курс должен преподаваться на постоянной основе и учитывать все возможные аспекты защиты подростков — законодательный, криминологический, криминалистический, психологический, педагогический, технологический и другие, подытожил Соловьёв.

Ранее россиянам назвали схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей.