В России предложили создать брачное агентство для участников СВО

В России предложили создать брачное агентство, которое будет помогать одиноким участникам специальной военной операции (СВО) найти себе пару. Об этом пишет ТАСС.

С инициативой выступила руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

«Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать», — отметила она.

По мнению Белеховой, создание брачного агентства поможет повысить эффективность реабилитации бывших бойцов.

Ранее Госдуме захотели сажать на 10 лет выходящих замуж за бойцов СВО ради денег россиянок.