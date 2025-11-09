Простоявший у Сочи три дня паром Seabridge вернулся в Трабзон

Паром Seabridge из Турции, который не получил разрешения на вход в порт Сочи, вернулся в Трабзон. Об этом свидетельствуют данные портала Marinetraffic.

Seabridge вышел из Трабзона 5 ноября и прибыл к берегам Сочи на следующий день. Судно ждало разрешения на вход в российские воды, после проходило проверку на рейде акватории Сочи.

Пассажиров парома Seabridge могут не принять в Турции в случае разворота из Сочи

На борту находились 20 пассажиров — 18 россиян и двое граждан Турции. После длительного ожидания Seabridge так и не получил разрешения на вход.

В обслуживающей рейс турецкой компании Liderline рассказали журналистам, что рейс был согласован, в том числе в Минтрансе Турции.

«Паром благополучно прибыл в порт Трабзона. Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту – они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник», — пояснил представитель Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Расходы пассажиров на билеты до места назначения будут компенсированы, уточнил Чакыр.

В администрации Краснодарского края заявили, что запускать паромное сообщение между Турцией и Сочи пока преждевременно.