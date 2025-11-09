Названа причина смерти художника Эрика Булатова

Эмфизема легких привела к смерти советского и российского художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова.

Об этом рассказала ТАСС подруга семьи Татьяна.

— Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни, — приводят ее слова в материале.

Прощание с Эриком Булатовым пройдет в Париже. Похоронить художника планируют в Москве.

Эрик Булатов умер на 92-м году жизни. Художник считался одним из главных представителей московского концептуализма и современного российского искусства. Кроме того, по данным издания The Art Newspaper Russia, Булатов был самым состоятельным художником России.

Среди его самых известных произведений: «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу — вижу». Еще одно известное полотно — «Слава КПСС», созданное в 1975 году, было продано на аукционе Phillips в Лондоне в 2008 году за два миллиона долларов.

Работы Булатова сегодня находятся в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею, Центр Помпиду, Музей Гуггенхайма и другие.