Стало известно, в каком состоянии находился пропавший Усольцев перед исчезновением

Эксперт высказал предположение о состоянии главы семьи Усольцевых, которая бесследно пропала в красноярской тайге больше месяца назад. По его мнению, мужчина мог сильно нервничать перед исчезновением, пишет aif.ru.

Врач-психотерапевт, оценив последнее видео семьи, обратил внимание на поведение 64-летнего Сергея Усольцева. Специалист отметил, что мужчина демонстрировал признаки высокой психологической защиты. Его поза была закрытой, движения скованными, а улыбка — сдержанной. Такое поведение характерно для людей, привыкших постоянно контролировать ситуацию и находящихся в состоянии напряжения.

По словам эксперта, Усольцев производил впечатление требовательного к себе и окружающим человека, обладающего качествами лидера. Подобные черты часто встречаются у тех, кто работает в сферах, связанных с повышенной ответственностью и стрессом.

Шпионский след: появилась версия бегства из России пропавшей семьи Усольцевых

Напомним, семья Усольцевых отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и не вернулась. Поиски, которые продолжаются уже более месяца, пока не дали результатов. Ни личные вещи пропавших, ни другие улики в лесу или дома не обнаружены. Работу спасателей осложняют сложные погодные условия и отсутствие единой версии о том, что могло произойти с семьей в тайге.