Патриарх Кирилл попросил пускать в храм людей с собаками-поводырями

Не закрывать двери храма перед людьми с собаками-поводырями, а вместо запретов организовывать для нуждающихся прихожан сопровождение, предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С такой инициативой глава РПЦ выступил на проходящем в храме Христа Спасителя XII Общецерковном съезде по социальному служению, передает РИА Новости.

При этом патриарх Кирилл особо подчеркнул, что в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ готовится к изданию новое методическое пособие о создании в храмах доступной среды, которое улучшит доступ в церковь для людей с инвалидностью.

"Люди, которые препятствуют в том числе и слепым, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью - они ведь не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению человека в храм… Удивительно: опять приходится ссылаться на заграничный опыт. Уже давно во многих неправославных христианских храмах есть условия войти в храм для людей, не имеющих возможности двигаться", - заключил патриарх Кирилл.

Справка "РГ"

Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности - проходит в Москве 8-11 ноября.