«Я сын президента!»: первоклашка из Питера избил ботинком сверстника

Родители первоклассников одной из гимназий Санкт-Петербурга в отчаянии бьют тревогу: по их словам, 7-летний ученик терроризирует весь класс, а руководство школы и полиция закрывают на это глаза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам родителей, мальчик постоянно избивает и душит одноклассников. Анна, мать одного из учеников, рассказала, что ее сын пострадал, когда попытался защитить девочку, которую малолетний хулиган бил в живот.

"У меня, как у матери, сердце разрывается", - призналась женщина, добавив, что мальчики кувыркались пять минут, а потом главный задира избил ее сына по голове ботинком со словами "Я сын президента, мне все можно!".

По ее словам, все дети боятся агрессивного одноклассника. Родители неоднократно жаловались директору гимназии и инспектору по делам несовершеннолетних, но безрезультатно. В полиции, как утверждают родители, им прямо заявили, что «ничего сделать не могут». Обещания подключить к работе с мальчиком школьного психолога так и остались обещаниями. При этом семья самого забияки все обвинения в адрес сына отрицает.