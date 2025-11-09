Артемий Лебедев обнаружил сходство Ельцина и Трампа

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что президент США Дональд Трамп, регулярно исполняющий фирменный танец, похож на первого президента России Бориса Ельцина. Этим наблюдением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал видео, на котором Трамп станцевал перед американскими военными в Японии под песню Y.M.C.A. группы Village People.

«Почти как Борис Ельцин», — обнаружил сходство дизайнер.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал манеру публичных выступлений Трампа. Он заявил, что американский лидер дает комментарии прессе, как будто выглядывая из туалета. Он призвал президента сесть красиво и поговорить.

Ельцин неоднократно становился участников различных курьезных ситуаций, которые провоцировали многочисленные шутки о его нетрезвых танцах. Одним из самых ярких подобных эпизодов произошел во время поездки президента в Берлин в 1994 году. Там Ельцин дирижировал оркестром полиции Берлина и напевал «Калинку-малинку».