Россияне взломали главный мессенджер ВСУ
Российские хакеры взломали главный мессенджер, которым пользуются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием Sonata.
Об этом в Telegram сообщает Mash.
«Теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — подчеркивает Mash.
По данным издания, мессенджер, который не проработал и месяца, взламывали хакеры из организаций PalachPro и Eye Of Sauron. Программное обеспечение для ВСУ разработала украинская компания Dolya Communication Systems, являющаяся партнером американской корпорации Motorola Solutions.
Российские хакеры взломали крупнейшую базу данных ВСУ о дронах
6 ноября стало известно, что командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации Sonata.