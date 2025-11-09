Россияне взломали главный мессенджер ВСУ

Российские хакеры взломали главный мессенджер, которым пользуются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием Sonata.

Об этом в Telegram сообщает Mash.

«Теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — подчеркивает Mash.

По данным издания, мессенджер, который не проработал и месяца, взламывали хакеры из организаций PalachPro и Eye Of Sauron. Программное обеспечение для ВСУ разработала украинская компания Dolya Communication Systems, являющаяся партнером американской корпорации Motorola Solutions.

6 ноября стало известно, что командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации Sonata.