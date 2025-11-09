Названа причина смерти актера Владимира Симонова

Сердечная недостаточность стала причиной смерти народного артиста РФ Владимира Симонова. Об этом сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, передает ТАСС.

Крок рассказал, что болезнь сердца оказалась роковой для артиста.

«Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности», — заявил директор театра.

По его словам, артист умер в Волынской больнице, где он находился последние две недели.

Симонов работал в Театре Вахтангова до 1983 года, после чего был приглашен во МХАТ. В 1989 году он вернулся к вахтанговцам и работал с ними до конца жизни.