Россияне высказались о полном запрете вейпов

69% россиян выступают за полный запрет продажи вейпов на территории страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Основной аргумент сторонников запрета — вред для здоровья, представление о вейпах как о «синтетической химии», а также мнение, что идеальным решением был бы запрет и обычных табачных изделий. Против запрета высказались лишь 7% респондентов, что заметно ниже показателя трехмесячной давности (11%).

Опрос также выявил гендерные и возрастные различия в отношении к проблеме. Женщины оказались более категоричны. Наибольшая поддержка запрета зафиксирована среди россиян 35-45 лет, тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель значительно ниже.

Ранее в Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».