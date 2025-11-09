Российские хакеры отомстили Бельгии после угроз «стереть Москву с карты мира»

Пророссийская группировка хакеров NoName057 организовала DDoS-атаку на несколько сайтов бельгийской военной разведки ADIV. Информацию подтвердили в министерстве обороны страны, сообщается на сайте организации телерадиовещания VRT.

Сами хакеры не отрицают свою причастность к инциденту и ссылаются на недавнее интервью главы Минобороны Бельгии Тео Франкена, в котором он обещает, что «НАТО сотрет Москву с карты мира», если Россия решит напасть на Брюссель. В своем признании в Telegram группировка написала: «Мы советуем бельгийскому министру не делать подобных заявлений».

Представитель Минобороны подтвердил, что на ресурсы военной разведки была совершена DDoS-атака. «Взлома сайта не было, и нет никаких признаков доступа к конфиденциальной информации или утечки данных», — уточнил он. В настоящее время работа сайта восстановлена.

Ранее Тео Франкен оправдался за прозвучавшие от него ранее угрозы «стереть Москву с карты мира». Политик заявил, что местные СМИ грубо исказили его слова об ударе по России. Он подчеркнул, что НАТО — это оборонительный альянс, который начинает действовать только в ответ на агрессию.