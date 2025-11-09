Зумеры придумали способ борьбы с зависимостью от соцсетей

В 2024 году весь мир заговорил о феномене под названием «брейнрот» (от англ. brain rot), который в буквальном переводе означает «разложение \ гниение мозга». Этим словом описывают процесс деградации, начинающийся из-за длительного просмотра развлекательного контента в соцсетях. Пока ученые и эксперты бьют тревогу из-за брейнрота, пользователи сети уже придумали способ борьбы с ним. Летом 2025 года интернет наводнили видео, в которых блогеры, решившие защититься от гниения мозга, создают так называемые индивидуальные учебные планы: они предполагают, что вместо бездумного скроллинга соцсетей человек будет изучать что-то новое, читать книги, смотреть фильмы или вести личный дневник. О новом тренде и о том, почему не все считают правильным такой способ борьбы с зависимость от соцсетей, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Изменил мою жизнь»

«Один из моих любимых способов использовать мозг — представлять, что я учусь в маленькой школе, которую я сама создала, и могу сосредоточиться на теме, которую хочу пройти. Поэтому я хочу показать вам часть моего учебного плана на этот месяц. Это все то, что мне нравится изучать и что доставляет удовольствие», — сообщила блогерша Элизабет Джин в видео, опубликованном в соцсети TikTok в начале июня этого года.

Главная задача — выбрать любую интересную тему и собрать список материалов, которые помогут в ее изучении. Это могут быть книги, статьи, лекции, подкасты, интервью, документальные фильмы и многое другое. Джин решила начать с курса, который помогает раскрыть творческий потенциал, — книги американской писательницы Джулии Кэмерон «Путь художника».

Когда я закончу с изучением одной темы, то могу перейти к другой или продолжить изучение первой. Это так весело, потому что никаких правил нет, мне просто нравится так тренировать свой мозг. (…) Учебный план изменил мою жизнь Элизабет Джин TikTok-блогерша

В список того, что она хотела бы прочитать за месяц, блогерша включила «Деньги и закон притяжения» мотивационного спикера Эстер Хикс и книгу по астрологии. Также Джин похвасталась, что ведет два дневника, куда записывает истории из жизни и мысли, которые приходят в голову и кажутся ей любопытными. «Вам стоит вести дневник. Это очень полезно для мозга», — посоветовала она подписчикам.

Видео Джин стало сенсацией. В комментариях пользователи называли ее идею с учебным планом гениальной: «Я хочу к вам присоединиться», «Почему мне никогда не приходило в голову сделать это?», «Боже, я только что узнала об этом, у меня прилив вдохновения», «Я хочу заняться этим прямо сейчас», — писали они.

Для некоторых ролик блогерши стал настоящим открытием: они даже не задумывались о том, что можно учиться чему-то новому, когда школа или вуз уже позади. «Я чувствую, что мое мышление меняется», — призналась одна из участниц обсуждения, впечатленная идеей Джин. Комментаторы завалили ее вопросами о том, какие книги они могут почитать и с чего им начать ведение дневника.

Сама того не планируя, Джин запустила в соцсетях новый тренд. Тысячи пользователей, вдохновившиеся роликом блогерши, начали публиковать видео с хештегами #curriculum (учебный план), #personalcurriculum (личный учебный план) и #curriculumclub (клуб учебного плана)

Блогерша под ником staywithsav рассказала, что собирается читать как минимум одно произведение классической литературы в месяц и подробно разбирать его, а также погрузиться в тему дизайна интерьеров. Тиктокерша Brooke’s Books захотела узнать больше про космос, а еще одна блогерша — clutterbugging — сообщила, что будет учиться красиво писать и анализировать стихотворения.

«Я подала документы для поступления в магистратуру. Боюсь, я зашла слишком далеко с этим трендом», «Моя лента теперь вся в видео про учебные планы — честно, это лучшее, что было в этом году», «Кажется, я попала на светлую сторону TikTok», «Отличный способ покончить с нашей зависимостью от смартфона», — такие комментарии оставляли под видео пользователи.

«Мой словарный запас стал беднее»

Следующие ролики Джин набирали сотни тысяч просмотров. В июле она Густава Юнга. Август блогерша Патти Смит «Просто дети».

Узнавать что-то новое Джин любила всегда — в прошлом она работала сомелье и постоянно составляла для себя учебные программы, чтобы углублять познания в области виноделия. Когда она уволилась, то перестала это делать, но вскоре поняла, что хочет учиться дальше. «Мне нравится исследовать мир через обучение. Я всегда была целеустремленной ученицей. Мне просто хочется знать все. Я любопытная», — призналась она.

Тренд на самообразование захватил вскоре и видеохостинг YouTube: блогеры начали выкладывать подробные инструкции о том, как выбирать темы для изучения и искать необходимую литературу, показывали свои дневники. Один из таких роликов посмотрели более 200 тысяч раз. Новое увлечение молодых людей привлекло внимание СМИ: материалы об этом выпустили Forbes, CNN, Today и другие.

«Я так устала от социальных сетей — от них больше вреда, чем пользы. Мне кажется, мой словарный запас стал беднее, и я говорю только о том, что видела в TikTok. Я такая скучная. Мне ужасно хочется учиться, но я не знаю, с чего начать. Слава богу, что есть такие видео», — написала под одним из таких роликов на YouTube пользовательница с ником SarahC1105

Присоединившаяся к Клубу учебного плана пользовательница Миа Визуано заявила, что смогла наконец взяться за изучение испанского языка и основ финансовой грамотности. Благодаря этому резко сократилось время, которое она проводит за экраном смартфона. «Мои дни стали длиннее и насыщеннее», — отметила она, говоря о влиянии нового тренда на ее жизнь.

Позитивные перемены отметила и пользовательница Малгося Квятек. Она рассказала, что личная учебная программа помогла ей наконец сосредоточиться на себе. Девушка перестала часами бездумно скроллить ленту и смотреть, как живут другие люди. «Моя жизнь наполнилась глубоким смыслом, я стала видеть красоту в каждом дне», — поделилась она впечатлениями.

Еще одна участница клуба — блогерша Марджори Реом, выкладывающая видео под ником Cozy Marjorie, назвала плюсом такого формата обучения возможность устанавливать правила без давления со стороны преподавателей. Например, она дала себе четыре месяца на знакомство с историей текстильного искусства и в процессе планирует написать несколько эссе на эту тему.

А тиктокерша по имени Йео Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот», пьесе Уильяма Шекспира «Буря» и книге Ханны Арендт «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». Она проводит около двух часов в день, читая книги и делая заметки о том, что формирует представления читателей о героях и злодеях.

По словам Джин, главная награда, которую получает человек за самостоятельное обучение, — это умение прислушиваться к себе

Смерть воображения

Запущенный Джин тренд можно считать ответом на феномен брейнрота. Термин «разложение мозга» стал активно употребляться в начале 2020-х и даже был объявлен словом 2024 года. Оксфордский словарь определяет его как «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния в результате чрезмерного потребления материалов, которые считаются тривиальными или не требуют усилий».

Если говорить простыми словами, то брейнрот — развлекательный контент (мемы, картинки, видео), который не имеет ценности и смысла, но при этом вызывает зависимость. Сюда можно отнести просмотр коротких видео и скроллинг ленты новостей

Брейнрот не является официальным медицинским диагнозом, однако эксперты предупреждают: чрезмерный просмотр такого контента действительно может навредить. Старший вице-президент Института неврологии Nuvance Health в США, доктор Пол Райт рассказал, что зависание в соцсетях приводит к рассеянности, ухудшению настроения и проблемам со сном.

Встревожен этим феноменом и доктор Дон Грант, консультант по здоровому использованию гаджетов в американской организации Newport Healthcare, занимающейся лечением психических расстройств у подростков и молодых людей. По его словам, производители устройств и авторы контента делают людей зависимыми от экранов. Он опасается, что в будущем это может привести к гибели воображения.

Нам больше не нужно ничего придумывать. Мы все время берем в руки устройства. Я беспокоюсь за нашу память, за наше обучение Дон Грант консультант по здоровому использованию гаджетов Newport Healthcare, США

Ученые Тяньцзиньского педагогического университета в Китае опубликовали в феврале 2025 года данные исследования о влиянии на здоровье просмотра коротких видео в интернете. Выяснилось, что у людей, которые чаще других сидят в соцсетях, наблюдались опасные изменения в структуре головного мозга. Кроме того, стало известно, что проводить много времени в телефоне склонны завистливые люди.

Чтобы уберечь себя от брейнрота, нужно заниматься творчеством и постоянно учиться чему-то новому, подчеркнул Райт. «Наш мозг нуждается в разнообразной деятельности. Когда мы заменяем бесконечный скроллинг новостей чтением книг, физической активностью или живым общением, мы сохраняем здоровье мозга и остроту ума», — объяснил специалист.

Грант посоветовал людям после использования соцсетей задавать себе вопросы: например, спрашивать, как они себя чувствуют — хуже или лучше. Если ответ — хуже, то это повод задуматься над тем, чтобы тратить меньше времени на просмотр контента. Доктор также рекомендовал для защиты от «гниения мозга» установить на устройство приложение, которое ограничивает время пребывания в соцсетях.

«Это ваша жизнь»

Джин, предложившая пользователям сети составлять учебные планы, столкнулась не только с позитивной реакцией, но и с негативной. Некоторые заметили, что с каждым разом в ее роликах появлялось все больше и больше книг, и начали сомневаться, что она успевает их читать. Кроме того, блогершу упрекали в отсутствии в программе серьезных предметов — например, математики или физики.

В ответ Джин заявила, что изучает что-то новое ради своего удовольствия, а не для того, чтобы перед кем-то отчитываться. «Вы не обязаны становиться экспертом в каком-то вопросе. Вы можете сказать: "Знаете, я хочу прочитать эту книгу". Если вы, черт возьми, ничего не запомните оттуда, какая разница? Это ваша жизнь, вы можете делать все, что захотите», — высказалась блогерша.

На недостатки нового тренда указала и журналистка CNN Хармит Каур. По ее словам, отсутствие оценок, жестких дедлайнов и других видов контроля, какие обычно бывают в школе и вузе, может привести к тому, что человек, решивший самостоятельно освоить какую-то тему, попросту забросит ее. Кроме того, она не исключила, что интерес пользователей к самообразованию может превратиться в очередное мимолетное увлечение.

С иронией высказался о клубе Джин портал Buzzfeed. Он пошутил, что его участниками являются 20-30-летние женщины, которые восстанавливаются после эмоционального выгорания

Однако профессор психологии Университета Британской Колумбии в Канаде Амори Миками поддержала идею учебных планов. Ей нравится, что новое увлечение молодежи способствует развитию осознанности: люди начинают задумываться о том, что им интересно. Она напомнила, что в школах и вузах зачастую не дают действовать самостоятельно.

[В учебных заведениях] у вас нет свободы спросить себя: что меня действительно мотивирует? Что меня интересует и хочу ли я узнать про это больше? Амори Миками профессор психологии из Университета Британской Колумбии

Профессор считает, что возможность узнать себя лучше, даже если она и возникла в рамках интернет-тренда, в любом случае идет на пользу.