Количество рысей в Подмосковье выросло до 80 особей

© BFM

Рыси в Подмосковье стали встречаться чаще. Количество краснокнижных кошек увеличилось в Московской области в 2,5 раза — до 80 особей. Такие данные приводит издание Regions.ru со ссылкой на подмосковное Министерство экологии и природопользования. Ранее также сообщалось, что в области стали чаще встречаться медведи.

Шансы встретить краснокнижную кошку высоки, как сообщается, в лесах городских округов: Шаховская, Можайский, Одинцовский, Руза, Истра, Клин, Луховицы, Шатура, Дмитровский, Талдомский, Волоколамский, Лотошино и Сергиево-Посадский. Еще недавно, по данным Минприроды, рысей в Подмосковье было около 30. Рост популяции связывают с благоприятными условиями для размножения и обилием кормовой базы. Хищники охотятся на зайцев, белок и птиц.

Информация о нападениях рысей на домашних животных пока официально не подтверждена. Но теоретически рысь может напасть на кошку или собаку мелкой породы. Говорит эксперт по стратегическому управлению экологии Илья Рыбальченко:

Илья Рыбальченко, эксперт по стратегическому управлению экологии: «Мы должны понимать, что, вообще говоря, это естественные колебания, и пока за один год говорить о каком-то росте рановато. Возможно, что это просто флуктуация, изменения, которые скорректируются постольку, поскольку в следующем году им тоже придется чем-то питаться, поэтому вполне возможно, что их количество снова придет в традиционную для Подмосковья норму. Пока говорить о тенденции рано, никто и никогда за один год не скажет про тенденцию. Говорить об опасности жизни в Подмосковье пока еще рановато. Вообще говоря, дикие звери в дикой природе — это хорошо. Да, они несут определенную опасность, есть определенные правила того, как надо ходить в лес. Но все-таки давайте помнить, что леса не для нас. Они для природы, для очищения воздуха, для биоценозов. Для нас — парки, для нас лесопарки. Вот там мы отдыхаем, и там никаких кабанов, рысей, медведей нет. А в леса все-таки ходим по правилам».

Житель Волоколамского района Андрей рассказал Бизнес ФМ, как сам повстречал рысь:

«У нас здесь, в Волоколамском районе, на северо-западе, помимо куниц, оленей, лосей, кабанов и енотовидных собак или ласок, есть увеличение поголовья медведей. Ну и в последнее время, действительно, рыси появились в лесах. Со слов коренных жителей деревни, они больше атакуют садовые товарищества, дачи, нападают на кошек, на маленьких собак и, конечно, под угрозой те, кто ведут какие-то приусадебные хозяйства с курицами, кроликами. Я сам был весной свидетелем появления рыси: проезжая вечером по дороге в сторону магазина, в дальнем свете фар видел достаточно большую кошку, перебегающую дорогу. Она затаилась в траве и очень внимательным взглядом провожала меня».

Но, по словам Андрея, сегодня деревенских беспокоят не рыси. Дикие кошки в Подмосковье довольно пугливы и не нападают на человека. Больше дачники переживают из-за роста поголовья медведей.

Основная пища бурого хищника — сельхозкультуры на полях и растительность в лесу. К тому же, как говорят эксперты, после недавнего нашествия на ели Подмосковья короеда в лесах образовались значительные буреломы — это идеальное убежище для медведя.

В прошлом году Минэкологии сообщало, что на территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10–15 особей. Для сравнения: в Тверской области проживает около пяти тысяч особей, в Смоленской — примерно две тысячи. Случаи фиксации следов жизнедеятельности хищника в Подмосковье ежегодно единичны.

Подмосковные медведи опасаются человека и избегают с ним встречи. Вместе с тем, для безопасности рекомендуется соблюдать определенные правила. Аналогичные, кстати, действуют и при встрече с рысью. Продолжает председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов:

Гурий Наумов, председатель Одинцовского районного общества охотников и рыболовов. «Главное — не убегать, потихонечку отходить назад, поднимать руки так, чтобы показаться повыше, не нападать, не мельтешить, сильно не размахивать, но грубым голосом можно крикнуть, они очень боятся. Вообще медведи трусливые животные на самом деле. В Сибири, на Дальнем Востоке, там за грибами, за ягодами ходят женщины и дети — и ничего, стучат по ведрам палками, и медведь заранее уходит, услышав это. Пока такие защитные условия есть, пока кормовая база у него шикарная, они будут оставаться».

Рысь и медведь занесены в Красную книгу Московской области. За убийство дикой кошки или бурого хищника грозит штраф до 1 млн рублей или пять лет колонии.

Ранеепоявлялась информация, что в охотдепартаменте Московской области оформлялось обращение в научную среду для подготовки вывода бурого медведя из Красной книги Подмосковья.