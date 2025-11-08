Заболевшая раком Симоньян сообщила, что в последний раз снимается без парика

Маргарита Симоньян заявила, что в последний раз записывает свою программу без парика. Главный редактор RT вернулась к работе над проектом «Ч.Т.Д.» после 40-дневного перерыва, связанного со смертью мужа.

«Это последний раз, когда я записываюсь без парика. Посмотрим, как распорядится Господь. Пока могу — буду рассказывать о людях», — сказала Симоньян в новом выпуске программы.

Она сообщила, что проходит курс химиотерапии после тяжелой операции. Несмотря на лечение, Симоньян решила продолжить проект, который был начат ее мужем Тиграном Кеосаяном. По ее словам, она считает, что нужно довести проект до конца, иначе муж бы ее не понял.

Напомним, Кеосаян умер 26 сентября после длительной комы в возрасте 59 лет. Чуть раньше Симоньян рассказала, что у нее нашли рак груди.