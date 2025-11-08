Сальпы покусали компанию российских туристов на Филиппинах

Туристов из России на Филиппинах покусали сальпы.

© freepik

Об этом пишет Baza.

По информации Telegram-канала, компания россиян ныряла в море после шторма. Ни на ком из граждан России не было защитных костюмов.

«У отдыхающих — сильнейшая сыпь, чесотка, волдыри и повышенная температура. Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку», — сказано в публикации.

Ранее российское посольство сообщало, что не обладает информацией о пострадавших в результате тайфуна «Калмаэги» россиянах.