Baza: сальпы покусали компанию российских туристов на Филиппинах
Туристов из России на Филиппинах покусали сальпы.
Об этом пишет Baza.
По информации Telegram-канала, компания россиян ныряла в море после шторма. Ни на ком из граждан России не было защитных костюмов.
«У отдыхающих — сильнейшая сыпь, чесотка, волдыри и повышенная температура. Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку», — сказано в публикации.
Ранее российское посольство сообщало, что не обладает информацией о пострадавших в результате тайфуна «Калмаэги» россиянах.