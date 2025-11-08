Бизнесмен потребовал снести беседку Александра Гордона в лесу

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил обращение в правоохранительные и контролирующие органы с требованием снести капитальную беседку телеведущего «Мужское Женское» Александра Гордона. Об этом пишут «Известия».

По его данным, телеведущий возвел на землях лесного фонда капитальную беседку с печкой, коммуникациями. При этом, заметил предприниматель, были допущены «существенные нарушения норм пожарной безопасности».

Рыськов отметил, что расположение объектов препятствует постановке на кадастровый учет земельного участка лесного фонда и проведению соответствующего аукциона.

По его словам, кадастровые границы участков, которыми владеет Гордон, ограничены общей площадью 1080 кв. м, в то время как он дополнительно использует государственную территорию площадью 1422 кв. м.

Предприниматель призвал соответствующие органы выдать Гордону предписание о сносе беседки и переносе коммуникаций с земель лесного фонда в течение шести месяцев.

Напомним, что ранее Рыськов подал ряд исков к отечественным звездам, владеющим земельными участками на землях лесного и речного фондов. По его мнению, береговые полосы и леса являются национальным достоянием и должны быть доступны для всех граждан.