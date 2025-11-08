Олег Меньшиков загадочно исчез накануне юбилея

8 ноября популярному актёру театра и кино, заслуженному артисту РФ и руководителю драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Олегу Меньшикову, исполняется 65 лет. Однако юбилейный вечер актера «Олег Меньшиков. Спектакль-интервью» был отменен. Официальная причина: болезнь артиста.

В самом театре от комментариев отказались - возможно потому, что сами толком не знают, что произошло. "МК" решил поздравить артиста лично, и наш репортёр с букетом цветов отправился домой у артисту, на Фрунзенскую набережную.

Однако лично вручить букет нам не удалось - за дверью царила тишина.

Жители подъезда артиста подтвердили, что Олег Евгеньевич был здесь вплоть до минувшего вторника. Одна соседка даже ехала с ним в лифте. Жильцы отметили, что при встрече замечали плохое самочувствие соседа в последнее время: легкий кашель, бледность. Другие соседи выразили уверенность в отъезде Олега Меньшикова, вспомнив, что на ноябрьские праздники машина стояла под окнами, а сейчас её нет.

Букет в итоге мы передали консьержке.

Напомним, это не первый подобный случай с Меньшиковым. Артист уже отменял свои спектакли накануне своего 60-летнего юбилея.