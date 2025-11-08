Телеведущего Юрия Николаева проводили в последний путь под громкие аплодисменты. Кадры с места события предоставил корреспондент «Вечерней Москвы».

8 ноября на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим и актером Юрием Николаевым.

Проститься с ним пришли ведущая Алла Данько, актер и ведущий Владимир Березин, певцы Александр Буйнов, Юрий Антонов и Александр Маршал, актер Леонид Ярмольник, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие известные личности.

Врач и телеведущая Елена Малышева выразила слова поддержки супруге Николаева Элеоноре Гравис, назвав случившееся «большой-большой болью». В Сети также появились кадры, на которых Гравис стоит у гроба на церемонии.

Депутат Госдумы и хоккеист Вячеслав Фетисов подчеркнул вклад Николаева в развитие российского телевидения. Спортсмен был знаком с телезвездой 47 лет и назвал его очень добрым человеком.

Юрий Николаев стал кумиром нескольких поколений телезрителей благодаря программе «Утренняя звезда». Кроме того, он продюсировал шоу «Угадай мелодию», вел программы «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телезвезды.