Малышева выразила слова поддержки жене Николаева

Врач и телеведущая Елена Малышева в субботу, 8 ноября, на церемонии прощания с коллегой Юрием Николаевым выразила слова поддержки его жене Элеоноре Гравис.

© Вечерняя Москва

— Моя большая-большая боль за нее и самые-самые добрые, теплые слова ей, — сказала телеведущая.

Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Незадолго до этого телеведущего экстренно госпитализировали. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телезвезды.

Церемония прощания с Юрием Николаевым проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с телеведущим пришли ведущая Алла Данько, актер и ведущий Владимир Березин, а также певцы Александр Буйнов, Юрий Антонов и Александр Маршал.

Певец Александр Маршал рассказал, что телеведущий любил жизнь и людей вокруг себя. В последние дни жизни, по его словам, он чувствовал себя плохо, но все равно не сдавался.

На жизненном пути Николаева долгие годы поддерживала Элеонора Гравис. Он называл жену ангелом-хранителем. История их любви — в материале «Вечерней Москвы».