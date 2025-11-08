Около гроба сидят близкие Юрия Александровича. Отдельно гости мероприятия. В первом ряду Константин Эрнст, Валдис Пельш, Алла Данько. За ними - телеведущие Елена Малышева и Владимир Березин. Среди присутствующих - Анита Цой, Зара, Юрий Антонов, Леонид Ярмольник…

Обстановка в зале скромная, без лишнего пафоса: венок белых роз около гроба, горят свечи. На экране показывают фотографии телеведущего.

Ведущий зачитал слова соболезнования от Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева

Первым слово взял Константин Эрнст: «Юрочка! Он ассоциировался с праздником. Не смотря на свою суперизвестность, Юра был скромный человек. Мы познакомились 39 лет назад в Сочи. Через 15 минут Юра спросил меня: ты умеешь кататься на водных лыжах? Нет! Через 20 минут я уже гонял на лыжах. Он все время говорил: давай что нибудь придумаем. И мы придумывали. Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше».

Леонид Ярмольник не смог сдержать слез: