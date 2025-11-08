В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с ведущим передачи «Утренняя звезда» Юрием Николаевым. Об этом сообщает NEWS.ru.

Проститься с телеведущим, в частности, пришла певица Зара, рассказавшая о знакомстве с Николаевым.

«Я совсем юной девочкой в 13-летнем возрасте принимала участие в его проекте «Утренняя звезда». Он легендарный, он открыл столько звезд, так по-отечески к нам относился. Мы частл с ним говорили по телефону, он говорил, что все хорошо, что он все проверяет», — делится она.

Зара напомнила, что позже много лет сидела с Николаевым в жюри проекта «Звезда» и уже сама судила молодых талантов. Певица отметила, что у ведущего была феноменальная память, и он помнил всех участников своего проекта даже через многие годы — ее в том числе.

Также на прощание пришли артисты Александр Маршал, Юрий Антонов, Леонид Ярмольник, Алла Данько, Иван Кулебякин и другие.

Народного артиста России Юрия Николаева не стало в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и карьере одного из самых известных телеведущих в истории нашей страны.

