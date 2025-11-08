На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с известным телеведущим Юрием Николаевым. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Церемония прощания началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в 13:00 мск. На нее собрались друзья и коллеги покойного.

По данным газеты, Николаева похоронят на 21-м участке — так называемой «Аллее актеров», рядом с актрисой Зинаидой Кириенко и певцом Вячеславом Добрыниным. На этой же линии находятся могилы модельера Валентина Юдашкина и певца Бедроса Киркорова.

Рядом с могилой телеведущего установили два траурных шатра.

Накануне траурных мероприятий вдова Юрия Николаева сообщила, что отдать дань памяти артисту смогут все желающие, ограничений не будет.

Напомним, что Троекуровское кладбище стало местом упокоения многих знаменитостей из мира кино, журналистики, шоу-бизнеса и спорта. Секторы, где похоронены знаменитости, называют «Аллея актеров», «Аллея художников», «Аллея звезд».