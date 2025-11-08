Путин обратился к Олегу Меньшикову

Президент России Владимир Путин поздравил известного актера Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В активе артиста — яркие роли в фильмах «Вызов», «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Притяжение», «Легенда №17».

«Человек щедрого, самобытного дарования, Вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актёрскими и режиссёрскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — обратился к Меньшикову Путин в поздравительной телеграмме.

Напомним, что Меньшиков после окончания общеобразовательной и музыкальной школ поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.

Коллега Олега Меньшикова объяснил, за какие заслуги тот получил 24 миллиона от театра

После окончания училища поступил в Малый театр. Через год был призван в Советскую армию и проходил службу в Центральном академическом театре Советской армии.

В 1985 году перешёл в труппу театра Ермоловой, где проработал до 1989 года, а затем играл на сценах театра им. Моссовета, лондонских The Globe и The Tricycle.