Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил Ксению Собчак за неоднозначные слова об Алле Пугачевой. В своем Telegram-канале политик возмутился, что журналистка «переобувается» ради своей выгоды.

Рассуждая о поведении Ксении Собчак, Виталий Бородин в шутку предложил подарить ей лыжи, отметив, что она быстро меняет свою позицию. Глава ФПБК напомнил, как телеведущая сначала открыто поддержала уехавшую из России Аллу Пугачеву, а затем сама же ее раскритиковала.

«Хочу Собчак подарить лыжи. Да, именно лыжи, как символ стремительной, порой даже головокружительной смены политической, социальной, да и просто – человеческой – позиции. Она же переобулась, как говорится, в воздухе, словно акробат в цирке. Всего полтора года назад снимала целый фильм в поддержку Пугачевой, возводя ее чуть ли не в ранг национальной героини. <…> А сегодня что мы видим? Стремительный слалом (скоростной спуск на лыжах с горы по извилистому маршруту, обозначенному контрольными флажками – прим. ред.) по Пугачевой и Киркорову», - заявил Виталий Бородин.

Политический деятель возмутился сменой Ксенией Собчак курса, которая сначала хвалит, а затем упрекает эмигрировавшую певицу. Виталий Бородин задался вопросом о том, осознает ли журналистка, к каким последствиям могут привести ее неоднозначные высказывания.

«Словно перешла на новую дистанцию, где вместо поддержки – критика, вместо восхищения – упреки. Зачем эта резкая смена курса? Понимает ли она последствия своих слов? Или просто чувствует, куда дует ветер, и спешит перестроиться, подстроиться, чтобы всегда оставаться на гребне волны?» - отметил глава ФПБК.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми эмигрировала в Израиль. Из-за этого соотечественники с критикой «обрушились» на артистку. В ответ певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом знаменитость возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

«Совок не думал о комфорте и благосостоянии людей»: Собчак объяснила желание Пугачевой сбежать из СССР

Ранее Ксения Собчак вспомнила о тяжелых съемках фильма про Аллу Пугачеву и тепло обратилась к артистке: «Мы Вас очень любим! Независимо от места пребывания».

*признан иноагентом на территории РФ