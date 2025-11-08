Предстоящие новогодние каникулы будут самыми длинными за 12 лет

Предстоящие новогодние каникулы в России будут самыми длинными за 12 лет, россияне выйдут на работу только 12 января. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

© Российская Газета

По ее словам, начиная с 2013 года россияне привыкли к длинным новогодним выходным. Но все же их длительность составляла 10, максимум 11 дней, добавила Бессараб.

"В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно", - отметила собеседница агентства, уточнив, что на работу в новом году мы выйдем только 12 января.

Бессараб также напомнила, что в последнюю неделю декабря граждане России будут работать только в понедельник и вторник - 29 и 30 декабря, а со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние каникулы.