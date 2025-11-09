9 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

9 ноября в России отмечают День специального отряда быстрого реагирования, а в мире — день рождения Книги рекордов Гиннесса. Православные вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 9 ноября, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День образования специальных отрядов быстрого реагирования

СОБР Москве.

В отличие от ОМОН, основной задачей которого является обеспечение общественного порядка, СОБР создавался целенаправленно для борьбы с организованной преступностью. В настоящее время эти подразделения обезвреживают особо опасных преступников, освобождают заложников, борются с террористами и экстремистами.

Праздники в мире

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Дата установлена в память о Хрустальной ночи — одном из самых масштабных еврейских погромов, Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.

Это была первая массовая акция физической расправы Третьего рейха над евреями. По разным данным, нацисты лишили жизни от 90 до 2000 человек. От 3,5 до 30 тысяч евреев были отправлены в концлагеря. В ходе погромов были разбиты тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, — отсюда и название Хрустальная ночь.

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса

Памятная дата была установлена в 2003 году, когда количество выпущенных экземпляров книги превысило 100 миллионов. Сейчас сборник переведен более чем на 25 языков и издается более чем в 100 странах мира.

Первое издание, Лондоне в 1955 году, называлось «Книга превосходных степеней» и состояло всего из 198 страниц. Тем не менее всего за полгода она стала бестселлером. В 1974-м книга завоевала собственное место в «Книге рекордов Гиннесса» как самое популярное издание в истории.

Какие еще праздники отмечают в мире 9 ноября

Всемирный день усыновления День свободы в США Международный день антиядерных акций Всемирный день лизинга

Какой церковный праздник 9 ноября

День памяти преподобного Нестора Летописца Печерского

Согласно Киеве. Еще в юности он принял постриг и в монастыре нес послушание летописца.

Главным подвигом Нестора считается летопись «Повесть временных лет». Сейчас она признана важным историческим документом и самой ранней из сохранившихся в полном объеме русских летописей, на основе которой составлялись последующие летописные сборники.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 ноября

День памяти мученика Нестора Солунского День памяти мучениц Капитолины и Еротииды День памяти Нестора Некнижного, Печерского Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском

Приметы на 9 ноября

В народе 9 ноября — Зарок на Параскеву, канун праздника в честь святой Параскевы Пятницы. В этот день на Руси давали обещания: например, женщины могли дать обет выткать за одну ночь пелену для иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что у того, кто сдержит свое слово, исполнится заветное желание.

Позабыть о своем обещании в этот день — отвернуть от себя удачу. Перед праздником Параскевы чем больше отдашь нуждающимся — тем больше добра вернется. Если женщина в этот день загадает встретить суженого, она рискует остаться одинокой на всю жизнь.

Кто родился 9 ноября

Иван Тургенев (1818 — 1883)

Творчество русского писателя XIX века включает более 70 прозаических произведений, в числе которых романы «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Накануне», рассказ «Муму», а также цикл «Записки охотника».

Драматургия и проза Тургенева стали популярны еще при его жизни. Особая заслуга писателя — женские образы, нетипичные для XIX века. В характерах героинь Тургенева хрупкость и мечтательность сочеталась с решительностью, упорством и способностью к сильным чувствам. Так в литературе появилось особое понятие — «тургеневская девушка».

Советский и российский композитор написала более 400 песен, большинство которых были созданы ею в соавторстве с мужем, поэтом Николаем Добронравовым. В числе наиболее популярных композиций — «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская Пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Птица счастья» и многие другие.

Кроме того, Александра Пахмутова и Николай Добронравов стали авторами песни, звучавшей на церемонии закрытия летней Олимпиады-80. Музыка Пахмутовой звучит в десятках фильмов, среди которых «Девчата», «Три тополя на Плющихе» и «Битва за Москву».

Кто еще родился 9 ноября

Михаил Таль (1936 — 1992) — советский шахматист Велимир Хлебников (1885 — 1922) — русский поэт и прозаик Григорий Кулик (1890 — 1950) — маршал Советского Союза Мария Ситтель (50 лет) — российская телеведущая Иван Стебунов (44 года) — российский актер