Режиссер Михалков высказался о ставшей зависимой от США Европе

Режиссер и народный артист России Никита Михалков высказался о ставшей зависимой от США Европе. Своим мнение по этому поводу он поделился с «Аргументами и фактами».

У Михалкова спросили об отношении к кинематографу стран, которые лишились суверенитета по примеру Европы, ставшей зависимой от США. Режиссер ответил, что страны ЕС его не интересуют, и назвал премию «Оскар» премией американского обкома.

«Европейское кино — абсолютно потеряло свой суверенитет. Вспомните неореализм, "новую волну" во Франции, вспомните польское кино 70-80-ых годы. Во что сейчас это все превратилось?» — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Европа стала рабом США, Михалков процитировал фразу «хроника убывающего плодородия». По его мнению, она «ровно об этом».

Вместо западного кино Михалков призвал обратить внимание на картины стран Большого Юга, Китая и Индии. В частности, он привел в пример Маджиди Маджиди из Ирана, назвав его «великим режиссером, который делает за три копейки гениальные картины».