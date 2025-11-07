«Русские не смеются»: в РПЦ заявили, что россиянам неуместно улыбаться

Гражданам России неуместно радоваться жизни и улыбаться, поскольку для них скорбь — это радость и блаженство. Такое мнение выразил епископ Скопинский.

Он отметил, что в окружающем страну мире все смеются и хохочут, несмотря на слова Бога «Горе вам, смеющимся ныне, ибо восплачете».

— Знаете, даже у иностранцев сложилось такое мнение о нас, о русских, что мы не улыбаемся. Русские не смеются, русские не улыбаются. Вот они все время улыбаются, во все свои вставные зубы, а мы — нет, даже если нам зубы вставили. Есть у нас такой другой менталитет, что мы даже внешне скорбящие, — подчеркнул священнослужитель.

Он объяснил такое поведение тем, что предки понимали, что радость, счастие и смысл жизни находится на небе, а на земле «одни скорби», передает Telegram-канал «Московский движ».

3 ноября иерей Русской православной церкви Андрей Струцкий раскритиковал соотечественников за приоритет материальных благ над духовностью, сравнив их с ослами. По его словам, из-за роста числа «ослов», которые не хотят знать ничего, «кроме своего желудка», христианство «умаляется».