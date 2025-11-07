Кризис как новая норма: эксперты рассказали, как сохранить репутацию в эпоху хейта и мгновенных новостей

Сегодня кризис — это не исключение, а часть повседневной жизни брендов. Новостные поводы разлетаются быстрее, чем компании успевают реагировать, а один неосторожный пост или комментарий может стоить репутации. Как бизнесу не утонуть в бурном потоке информации и сохранить доверие аудитории, обсудили участники сессии «Антикризисные коммуникации: как управлять репутацией в эпоху хейта и мгновенных новостей» на международном форуме «Культура. Медиа. Цифра».

«Мы живем во время, когда информационные потоки ускоряются с космической скоростью. Сегодня важно не просто уметь реагировать, а научиться предотвращать кризисы — именно это становится ключевой задачей для компаний», — отметила модератор дискуссии, директор по PR&New Media коммуникационной группы Vinci Agency Татьяна Куликова, открывая сессию.

Исходя из этого, кризисы больше нельзя рассматривать как исключение. Кризисное мышление должно быть встроено в корпоративную культуру, от топ-менеджмента до специалистов по коммуникациям. Только так можно научиться действовать на опережение.

Генеральный директор коммуникационного агентства «НЕпросто PR» Юрий Нестеренко подчеркнул, что большинство компаний по-прежнему живут с иллюзией безопасности:

«90% компаний уверены, что кризис их не коснется. Но когда он случается, решения принимаются слишком поздно — потери уже исчисляются миллионами. Первая задача бизнеса — выстроить минимальную модель антикризисных действий», — отметил эксперт.

Он отметил, что доверие к бренду — это лучшая страховка. Когда компания последовательно выстраивает отношения с аудиторией, она становится гораздо устойчивее к внешним угрозам. Ведь репутация — это щит, который работает до кризиса, а не после.

Эксперт по бренд-маркетинговым коммуникациям Екатерина Волгина назвала антикризисное мышление «базовым минимумом» для любого специалиста по связям с общественностью.

«Лучший кризис — тот, который не случился. А значит, внутри компании должна быть культура профилактики рисков. Поэтому антикризисный пиар — это не роскошь, а элемент профессиональной пригодности», — подчеркнула она.

По её словам, сегодня важно собирать кроссфункциональные команды — пиарщиков, юристов, комплаенс-специалистов, которые смогут оценивать угрозы со всех сторон и действовать превентивно.

Тему технологий продолжил основатель коммуникационного агентства Saint Media Константин Долгов, затронув вопрос использования искусственного интеллекта в кризисных коммуникациях.

По мнению Долгова, главным фактором успешного реагирования остается человеческий профессионализм и скорость.

«Пиарщик — это человек, который берет на себя ответственность. Искусственный интеллект может помочь, но не принять решение», — подчеркнул эксперт.

Подводя итоги дискуссии, спикеры сошлись во мнении, что технологии действительно делают коммуникации быстрее и точнее, однако ключевым фактором в кризисных ситуациях остаётся человеческий профессионализм. Именно ответственность, компетентность и готовность принимать решения определяют, сможет ли компания выйти из кризиса с минимальными потерями.

Международный форум новых медиа «Культура.Медиа.Цифра» проходит с 6 по 7 ноября на кинозаводе «Москино». Он объединяет специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий в поисках нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, амбициями платформ и приватностью пользователей, возможностями машин и способностями людей.

