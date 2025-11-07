В Чувашии заявили о готовности стать пилотным регионом по запрету вейпов

Чувашия готова стать пилотным регионом при введении полного запрета по распространению вейпов. Об этом ТАСС заявил председатель Государственного совета республики, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов.

«Мы поддерживаем своих коллег — депутатов региональных законодательных органов, выступающих за полный запрет распространения вейпов», — сказал он.

Черкесов отметил, что эта тема является актуальной для республики. По его словам, «эта борьба стоит того, поскольку здоровье и жизнь будущего поколения для нас бесценны». Он уточнил, что в Чувашии могут быть разработаны и приняты необходимые законопроекты.

Черкесов также заявил о необходимости активной просветительской работы с подростками и молодежью, в том числе через соцсети, мессенджеры, СМИ. По мнению заслуженного врача, молодежь должна знать и «понимать последствия потребления вейпов».

7 ноября стало известно, что в России подготовят дорожную карту законодательных мер в отношении запрета вейпов в России.

Ранее в Госдуме призвали как можно скорее запретить вейпы в России.