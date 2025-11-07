Репетиции спектакля с Михаилом Ефремовым пока не начались: известна причина

В начале декабря начнутся репетиции спектакля под названием «Без свидетелей», в котором примет участие актер Михаил Ефремов. На данный момент идет подготовительный этап.

© Passion.ru

Об этом изданию «Абзац» рассказал директор театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова Игорь Попов.

«Репетиции у него пока не начались. Они стартуют в начале декабря. Пока идет подготовительный этап, утверждаются сценическая форма, декорации и костюмы», - сообщил он.

Ефремова приняли в труппу в начале сентября. Премьера спектакля запланирована на февраль 2026 года. Известно, что с Ефремовым сыграет дочь Михалкова Анна.

Ранее сообщалось, что Ефремов также сыграет в сериале. Ему дали главную роль. Съемки запланированы на 2026 год, а сюжет картины держат в секрете.