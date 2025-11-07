МТС вошла в число лидеров ESG-рейтингов агентства AK&M

МТС признана лауреатом трех ESG-рейтингов, составленных рейтинговым агентством AK&M по результатам 2024 года. Компания заняла первое место в рейтинге углеродного следа и второе — в рейтингах ответственности перед обществом и социальной эффективности, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Рамблера».

© Владимир Астапкович/РИА Новости

В рейтинге углеродного следа компания сократила выбросы парниковых газов, поднявшись с третьего на первое место. МТС инвестировала 254 миллиона рублей в охрану окружающей среды, модернизировала оборудование и реализовала проекты по повышению энергоэффективности.

Рейтинг социальной ответственности определяется долей социальных расходов в общем доходе. МТС инвестировала 236,2 миллиарда рублей в развитие инфраструктуры, 743 миллиона рублей в благотворительность и 900 миллионов рублей в социальные гарантии для своих сотрудников.

Оценка социальной эффективности включает в себя анализ социальных последствий и экологического воздействия. МТС достигла показателя ЭДО в 93%, сэкономила 4,4 миллиона кВт•ч, сократила объем отходов на 36%, переработала 1550 тонн вторсырья и восстановила 333 тысячи единиц оборудования.