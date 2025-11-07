Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером раскритиковал идею обязать российских мужчин платить своим женам зарплату за домашний труд.

С соответствующей инициативой ранее выступила психолог, политический консультант, общественный деятель Александра Миллер. По ее словам, мужчины должны по достоинству оценивать домашний труд женщин, благодаря которому получается экономить «сотни тысяч рублей в месяц», и оплачивать его «из своего кармана». Миллер подчеркнула, что обязательные выплаты от супруга стали бы справедливой компенсацией для женщин, ежедневно вкладывающихся в быт.

Семейные отношения ни в коем случае нельзя переводить в товарно-денежную плоскость. Иначе тут можно дойти до абсурда. Если подобная инициатива будет реализована, то и дети начнут требовать с родителей деньги за то, что они вынесли мусор, помыли посуду или получили хорошую оценку в школе. Но семейные отношения не базируются на принципах оплаты или неоплаты труда, они базируются на совершенно иных принципах. Отношения в семьях базируются на взаимной любви, на взаимной помощи, на взаимном уважении, а их перевод в товарно-денежную плоскость может подорвать давно сложившиеся устои, может подорвать основы семейных отношений в России и демографической политики страны в целом. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Ранее депутаты предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск отцам новорожденных детей, чтобы в первые дни после появления на свет нового члена семьи они могли быть рядом.