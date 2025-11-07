Родственники бойца СВО потребовали вырыть его тело из могилы с одной целью

Родственники бойца спецоперации (СВО) потребовали вырыть его тело из могилы с одной целью. О чем идет речь, говорится в материале сетевого издание «Номер один_».

После того, как стало известно о смерти бойца, родственникам сообщили, что телом может распоряжаться только законная супруга. Она решила похоронить бойца там, где живет сама. Узнавшие об этом родственники хотели приостановить процедуру, поскольку намеревались похоронить бойца на его малой родине.

Из-за места похорон между женой и родственниками солдата начался конфликт — тогда россиянка похоронила его по своему месту жительства. Узнавшие об этом родные военнослужащего подали иск в суд. Они намерены добиться извлечения гроба из могилы, его перевозки на новое место и повторных похорон.

Похожая ситуации ранее произошла в Пермском крае. Там тело участника СВО выдали местной мечети для организации похорон по мусульманскому обряду. При этом военнослужащий был крещен. В случившемся заподозрили жену солдата, которая имеет корни на Северном Кавказе.