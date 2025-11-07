У Пинежского заповедника появится талисман

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов объявил, что у Пинежского заповедника появится новый талисман. Им станет летучая мышь — северный кожанок. Кирилов, который управляет заповедником с 2025 года, подчеркнул важность этого выбора. Его слова приводятся на сайте национального парка «Русская Арктика».

© Вячеслав Бобков/РИА Новости

Кирилов отметил, что данное решение основывается на традиции заповедной системы, где выбирается так называемое «флаговое» животное, характерное для конкретной территории. По его словам, образ летучей мыши будет использоваться, в частности, в оформлении визит-центра.

«Эта летучая мышь в регионе не находится под угрозой и не занесена в Красную книгу. Но на нашей территории она еще не была серьезно изучена. В качестве талисмана с ней связано большое поле для творчества – от старославянских мифов до темы пещер, которыми славится Пинежье», – заявил Кирилов.

Северный кожанок — это небольшая летучая мышь, длина тела которой составляет 5-7 см, а размах крыльев достигает до 28 см. Особенностью этого вида является его густой буровато-золотистый мех. Северный кожанок обитает в северной части Евразии, но встречается довольно редко.

© Александр Кирилов

Эти мыши предпочитают обитать в лесных массивах, где в дневное время суток укрываются в дуплах деревьев, трещинах скал или пещерах. В пещерах природного заповедника Пинега животные они могут перезимовать.