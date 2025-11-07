У Пинежского заповедника появится талисман
Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов объявил, что у Пинежского заповедника появится новый талисман. Им станет летучая мышь — северный кожанок. Кирилов, который управляет заповедником с 2025 года, подчеркнул важность этого выбора. Его слова приводятся на сайте национального парка «Русская Арктика».
Кирилов отметил, что данное решение основывается на традиции заповедной системы, где выбирается так называемое «флаговое» животное, характерное для конкретной территории. По его словам, образ летучей мыши будет использоваться, в частности, в оформлении визит-центра.
«Эта летучая мышь в регионе не находится под угрозой и не занесена в Красную книгу. Но на нашей территории она еще не была серьезно изучена. В качестве талисмана с ней связано большое поле для творчества – от старославянских мифов до темы пещер, которыми славится Пинежье», – заявил Кирилов.
Северный кожанок — это небольшая летучая мышь, длина тела которой составляет 5-7 см, а размах крыльев достигает до 28 см. Особенностью этого вида является его густой буровато-золотистый мех. Северный кожанок обитает в северной части Евразии, но встречается довольно редко.
Эти мыши предпочитают обитать в лесных массивах, где в дневное время суток укрываются в дуплах деревьев, трещинах скал или пещерах. В пещерах природного заповедника Пинега животные они могут перезимовать.