Ученики школы имени Папанина посетили визит-центр «Арктическое посольство» в Архангельске

Ученики единственной в России школы имени Папанина посетили визит-центр «Арктическое посольство» на территории национального парка «Русская Арктика». Об этом говорится на его сайте.

© Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"

Уточняется, что ученики и преподаватели Центра образования «Борковская школа имени И.Д. Папанина» посетили Архангельск во время школьных каникул. Всего в поездке приняли участие 22 человека. Этот центр находится в поселке Борок Ярославской области, где Иван Дмитриевич Папанин основал институт биологии внутренних вод.

В визит-центре группа провела немного времени, но успела пообщаться с директором национального парка Александром Георгиевичем Кириловым, посетить музейную экспозицию и создать объемную открытку на мастер-классе.

Сообщается, что беседа с Александром Кириловым и экскурсия по Арктике включали вопросы о флоре, фауне, климате и льдах. Дети с интересом слушали об истории освоения региона. Визит завершился мастер-классом по созданию 3D открытки с моржом.

«Русская Арктика» тесно сотрудничает со школой поселка Борок Ярославской области. Специалисты парка неоднократно проводили лекции и презентации для учащихся, а также участвовали в юбилейных мероприятиях.