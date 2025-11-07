Москва приняла Международный научно-туристический форум Discover ATOM с участием стран БРИКС

1-2 ноября в российской столице состоялся первый Международный научно-туристический форум, в котором приняли участие делегации из 9 стран БРИКС. Регистрацию на сайте прошли рекордные 1547 человек, более 300 из которых – представители музейного мирового сообщества, профильных ведомств, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии из стран межгосударственного объединения.

© Пресс-служба

По словам организаторов, это мероприятие в музее «АТОМ» станет деловой площадкой для установления взаимовыгодных связей между представителями науки и туристического бизнеса стран БРИКС. Главным событием форума стало подписание меморандума о создании Альянса научно-технологических музеев БРИКС. В него вошли музеи будущего из Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Южноафриканской Республики, Индии, России. Вновь созданная ассоциация объединила представителей Института управления и развития музеев Бразилии (IDG), музея Завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро), интерактивного музея науки Catavento (Сан-Паулу), Наукоградов Индии, группы музеев ЮАР IZICO, музея Arte (Дубай) и молодого российского инновационно-технологического музея АТОМ.

Членами Альянса планируют стать и другие организации из Китая, Ирана, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

© Пресс-служба

Генеральный секретарь ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) Нурлан ЕРМЕКБАЕВ:

«Считаю востребованной и перспективной идею создания Ассоциации научно-технологических музеев, которая позволит объединить усилия наших стран в деле популяризации научного и культурного наследия. Создание Ассоциации научно-технологических музеев стало стратегическим шагом укрепления гуманитарных связей, формирования общего научно-образовательного пространства, воспитания нового поколения исследователей, инженеров, изобретателей, способных решать задачи завтрашнего дня. Убеждены, что развитие общей научной среды будет способствовать дальнейшему росту доверия между странами ШОС и повышению конкурентоспособности на глобальной арене».

Семь тематических сессий собрали на площадке музея АТОМ топовых спикеров: Мария Захарова, Ольга Петрова, Алексей Семихатов и многие другие. Трансляцию мероприятия смотрели в 56 странах мира.

© Пресс-служба

Новый просветительский формат научного стендапа так понравился зрителям, что ректоры ведущих вузов страны решили сделать его постоянным: в течение следующего года на площадках от Калининграда до Камчатки будут проходить баттлы ректоров, а финал запланирован на форуме Discover ATOM 2026.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, спикер форума Discover ATOM:

«Нашей стране есть, что предложить: научные достижения, научные разработки, а еще в сочетании с нашей фантастической ресурсной базой – Россия в этом смысле уникальна и готова предлагать миру сотрудничество на взаимоуважительной правовой основе. Что касается БРИКС, то это и есть объединение единомышленников, которое смотрит на науку, технику, культуру, ресурсную базу именно со схожих позиций. Лучшего места чем музей АТОМ для проведения данного мероприятия не найти. Потому что это действительно современное лицо России и с научной, и с образовательной точки зрения, и с точки зрения туризма, внутреннего и внешнего».

При поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства культуры РФ, государственных и публичных институтов стран БРИКС Ассоциация ставит цели устанавливать и укреплять культурные, образовательные, научные и технологические связи между государствами-членами БРИКС, чтобы заложить основу для дальнейшего сотрудничества. Строить дружественные отношения между народами, основанные на общечеловеческих ценностях, развивать интерес к национальной культуре и наукам, привлекать людей из разных стран к изучению инноваций без отрыва от культур своих народов.