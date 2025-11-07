Замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко не извинился за свои высказывания о сибиряках, которых он назвал «одичавшими хохлами». Видео с его участием опубликовал в Telegram-канале блогер Алексей Аксютенко.

«Занимайся своими делами. Ведете себя неприлично»», — ответил чиновник блогеру перед началом медиафорума «Енисей».

До этого на подкасте «Сибирь» вице-губернатору Красноярского края был задан вопрос: «Красноярцем рождаются или становятся?» В ответ на это Пономаренко процитировал экс-губернатора края Александра Усса.

«Как говорил одно время мой шеф, что «сибиряк — это одичавший хохол». Понятно, что мы все в Красноярске отчасти приезжие, мы или наши предки».

После этого высказывания в Следственный комитет России поступила жалоба на Пономаренко с просьбой возбудить против заместителя главы Красноярского края уголовное дело по статье, касающейся разжигания ненависти, обратился член Красноярского городского совета Вячеслав Дюков.