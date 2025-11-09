Заведение на углу Невского проспекта и Мойки в Санкт-Петербурге сыграло фатальную роль в судьбе Петра Ильича Чайковского. Сотрудник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев считает, что трагедии можно было избежать - если бы врачи выбрали правильное лечение, пишет «Царьград».

© picture alliance/TACC

В тот день (20 октября (1 ноября) 1893 года) Чайковский приехал в Петербург, чтобы дирижировать на премьере своей Шестой симфонии. После спектакля он вместе с братом Модестом и племянниками зашел в ресторан Лейнера. Заведение, по свидетельствам того времени, критиковали за кухню и «атмосферу».

Композитор выпил в ресторане воды - официант предупредил, что ее не кипятили. Однако Чайковский отказываться не стал: «Так дайте сырой, и похолоднее». По словам Крулева, в тот период в городской воде регулярно находили холерные бактерии.

Ночью после ужина в ресторане Чайковский спал беспокойно, а утром пожаловался на проблемы с желудком. В течение дня у него произошло около 75 приступов рвоты и диареи. Приглашенный врач Василий Бертенсон констатировал, что это, без сомнений, холера.

Крулев отмечает, что на рубеже веков уже имелись методы, позволяющие спасти таких больных: прежде всего - адекватная регидратация (восстановление объема жидкости) и восполнение солей калия, натрия, хлора. Чайковскому сделали клизмы с танином и ввели 0,75-процентный раствор поваренной соли. Медик подчеркнул, что это не могло восстановить концентрацию важного электролита в крови.

По словам Крулева, также непонятно, почему физраствор вводился подкожно. В итоге из-за обезвоживания у Чайковского не выдержали почки.

Крулев отметил, что похороны Чайковского посетили представители Дома Романовых. По мнению врача, это еще одно опровержение мифа, что композитор мог покончить с собой из-за гонений.